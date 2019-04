Ursus ciągle szuka inwestora. Istnieje ryzyko upadłości Ursus Bus

Blisko przejęcia była firma PG Energy Capital Management, ale ostatecznie umowa sprzedaży udziałów nie doszła do skutku.

Nino o biznesie - Prezes Ursusa: przyszłość to autobusy wodorowe

Wiceprezes spółki ds. restrukturyzacji Agnieszka Biała wskazuje, że są prowadzone rozmowy z innymi potencjalnymi inwestorami i jest szansa, że bardzo szybko Ursus przejdzie do etapu konkretnych negocjacji. Zastrzega, że jedynym ograniczeniem w zbyciu udziałów spółki Ursus Bus jest dla Ursusa zgoda sędziego-komisarza, która dodatkowo może zostać zaskarżona przez wierzycieli.

Ursus Bus osiąga przychody głównie z przetargów, więc musi mieć zdolność do wpłacania wadium przetargowego i mieć określone warunki do kontraktowania. To są poziomy kilkumilionowe.