Ursus wnioskuje do sądu o kontynuowanie przyspieszonego postępowania układowego

"W złożonym zażaleniu emitent przedstawił argumentację prawną przemawiającą - w jego ocenie - za kontynuowaniem postępowania restrukturyzacyjnego. W ocenie spółki, zaskarżone rozstrzygnięcie sądu nie uwzględnia efektów działań restrukturyzacyjnych i wynikających z nich perspektyw, co do realizacji układu, czym godzi w interes emitenta oraz w interesy wierzycieli, gdyż może prowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa oraz potencjalnie mniej korzystnego (zważywszy na specyfikę przedsiębiorstwa spółki), aniżeli w przypadku zawarcia układu, zaspokojenia wierzycieli, prowadząc dodatkowo do negatywnych skutków społecznych (prawdopodobieństwa utraty miejsc pracy i spowolnienia gospodarczego)" - czytamy w komunikacie.