Van Pur ma list intencyjny z Grupą Żywiec ws. zakupu Browaru Braniewo 

Strony podpisały list intencyjny , którego następstwem będzie rozpoczęcie procesu badania przedmiotu transakcji tzw. due diligence. Jeżeli proces badania zostanie pomyślnie ukończony oraz dodatkowo zgodę na koncentrację wyrazi Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to finalizacja transakcji nastąpi jeszcze w 2020 roku, podano.

"Jesteśmy polską firmą, jednym z największych producentów piwa w Europie Środkowo Wschodniej, ale to w kraju chcemy angażować nasze siły poprzez tworzenie miejsc pracy i nowej gamy produktów dla naszych klientów. By tak się stało musimy nieustannie inwestować. Przejęcie Browaru Braniewo jest kolejnym milowym krokiem w rozwoju Van Pur. Jesteśmy przekonani, że to dobry kierunek dla naszej firmy. Zależy nam na utrzymaniu i kontynuacji tradycji polskich, znanych marek piwa o ugruntowanej pozycji na rynku" - powiedziała prezes Van Pur Jagoda Iwańczuk, cytowana w komunikacie.