Vivid Games liczy, że w optymistycznym scenariuszu zrealizuje PPU już we IX

"Zrobiliśmy na każdym etapie to, co było możliwe, również teraz intensywnie pracujemy po to, aby rozpocząć spłatę wierzytelności najszybciej, jak to możliwe, tj. po uprawomocnieniu przyjętego układu. Zdajemy sobie jednak sprawę, iż nawet pełna wypłata wierzytelności rozłożona w czasie nie jest propozycją, której oczekiwali obligatariusze, za co przepraszamy. Tym niemniej w zaistniałej sytuacji musimy dbać o interesy wszystkich stron - pracowników, akcjonariuszy i obligatariuszy. Rozłożenie zobowiązań na 3 lat umożliwi spłatę bez konieczności sięgania po zewnętrzne finansowanie, a jeśli sytuacja będzie dobra będziemy starać się spłacić pozostałe zobowiązania wcześniej" - wskazał Kościelny.