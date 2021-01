Vivus udostępnił swoją aplikację mobilną w sklepie Huawei AppGallery

"Już ponad 60% Polaków korzysta z aplikacji finansowych na smartfonach. Dlatego także Vivus wszedł z aplikacją pożyczkową na kolejną platformę - AppGallery. Oznacza to, że teraz klienci Vivusa mogą komfortowo zapewnić sobie dodatkowe pieniądze na coraz większej ilości urządzeń mobilnych" - czytamy w komunikacie.

"Klienci instalując aplikację Vivus.pl otrzymują za pośrednictwem szybkiego i przyjaznego w obsłudze interfejsu możliwość łatwego zarządzania ofertą. Tego właśnie oczekują od aplikacji mobilnych. Według deklaracji, najbardziej cenią sobie natychmiastową decyzję, wysoką akceptowalność i szybkie przelewy na konto. Dzięki zamknięciu procesu pożyczkowego we własnej aplikacji te kryteria możemy utrzymać na najwyższym poziomie. Aplikacja to także wygodny dostęp do profilu klienta, gdzie można sprawdzić informacje o produktach czy zawnioskować o dodatkową wypłatę. Klienci aplikacji mobilnej mogą także liczyć na dedykowane programy w tym atrakcyjne kody rabatowe" - powiedział dyrektor marketingu w Vivus Piotr Mazan, cytowany w komunikacie.