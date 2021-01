Vue Storefront pozyskał 5,9 mln zł na rozwój rozwiązań dla e-commerce

"Wrocławski Vue Storefront, po kwartałach intensywnego rozwoju pod skrzydłami Divante rozpoczyna własną biznesową drogę. Marka, która dotychczas szeroko rozpoznawalna była przede wszystkim w społeczności open source, właśnie stała się niezależną firmą i pozyskała 5,9 mln PLN we wczesnej rundzie inwestycyjnej, prowadzonej przez SMOK Ventures i Movens VC. Pozyskane środki firma zainwestuje w rozwój produktu w wersji chmurowej. Nowe rozwiązanie ma pomóc największym firmom e-commerce poprawić wydajność ich witryn na różnych urządzeniach bez narzucania ograniczeń w zakresie ich interfejsów graficznych i funkcjonalności" - czytamy w komunikacie.

Vue Storefront został wdrożony przez ponad 250 e-sklepów i ponad 100 agencji partnerskich na całym świecie, wystartował trzy lata temu jako projekt R&D typu open source. Deweloperzy zaangażowani w jego budowę chcieli przetestować w praktyce nowe podejście do tworzenia frontendu, który komunikuje się z backendem i innymi usługami za pomocą API.

Już we wczesnej fazie rozwoju oprogramowania agencje partnerskie na całym świecie szybko zaczęły inwestować swój czas i zasoby w tworzenie nowych integracji Vue Storefronta z kolejnymi platformami i narzędziami e-commerce. Deweloperzy widzieli w tym projekcie szansę na dopasowanie witryn swoich klientów do wymagań mobilnych użytkowników i zwężenie tzw. luki mobilnej. Bo wciąż jeszcze - mimo że udział smartfonów w ruchu internetowym dawno już przekroczył połowę - liczba transakcji wykonywanych za ich pośrednictwem, jest, w porównaniu do komputerów, niewielka, podkreślono.