Warimpex miał 5,11 mln euro zysku netto, 9,18 mln euro zysku EBIT w II kw. 2019

W I poł. 2019 r. przychody hoteli ze sprzedaży spadły o 24% r/r i wyniosły 4,8 mln euro. Jest to głównie efekt sprzedaży spółki operacyjnej hotelu Dvořák w czeskich Karlovych Varach. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły w I półroczu 2019 do 9,2 mln euro (I półrocze 2018: 7,5 mln euro). Kluczowy dla tego wzrostu był zakup biurowca B52 w Budapeszcie oraz ukończenie obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w ubiegłym roku, podano także.

"W dużej mierze na skutek sprzedaży nieruchomości udało się również zwiększyć zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków, odpisów amortyzacyjnych i wyniku z wyceny (EBITDA). W I półroczu 2018 wskaźnik EBITDA wynosił 2,9 mln euro, natomiast w okresie objętym aktualnym sprawozdaniem wzrósł do 9,9 mln euro. Efektem sprzedaży nieruchomości i zysków z wyceny był także wzrost EBIT z 2,7 mln euro do 16,6 mln euro. Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) zwiększył się z -7,2 mln euro do 4,2 mln euro. Obejmuje on również zmiany kursów walut w wysokości 7,3 mln EUR (I półrocze 2018: -4,9 mln euro). Wynik finansowy netto za I półrocze 2018 wyniósł -4,3 mln euro, natomiast w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego udało się uzyskać wynik dodatni na poziomie 17,9 mln euro. Wzrost ten jest przede wszystkim efektem zysków ze sprzedaży nieruchomości, dodatnich różnic kursowych i zysków z wyceny" - czytamy dalej.