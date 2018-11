praca oprac. Tomasz Sąsiada 7 godzin temu

Emigracja zarobkowa Polaków. Coraz mniej osób chce wyjeżdżać

Odsetek Polaków rozważających wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku spadł do 8,6 proc. (ok. 1,6 mln osób) - wynika z raportu "Migracje zarobkowe Polaków IX" publikowanego przez Work Service. Jest to najniższy wynik w historii badań realizowanych przez tę firmę. W marcu było to 11,8 proc.

