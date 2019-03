WIB i FGPW: Tylko 8% Polaków dobrze ocenia swoją wiedzę o finansach

"Wyniki badań samooceny wiedzy finansowej Polaków pokazują, że prowadzone działania edukacyjne są potrzebne i wymagają dalszego rozwoju oraz współpracy między różnymi środowiskami, tak jak ma to miejsce w przypadku Programu 'Bankowcy dla Edukacji', a także systemowego zaangażowania oświaty i mediów. Jednocześnie warto podkreślić, że 42% bankowców już zauważa stopniowy wzrost świadomości ekonomicznej klientów. Niemniej, w kontekście chociażby dynamicznego rozwoju bankowości elektronicznej, niedobór wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa zadeklarowany przez 65% badanych stanowi bardzo istotne wyzwanie, któremu należy sprostać" - powiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Aż 64% Polaków nie jest zainteresowana inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale przy tym 34% z nich nie wie nawet na czym to polega w praktyce. Najwięcej obaw (30%) przy tym wzbudza nieprzewidywalność rynku kapitałowego.

"Pozytywniej - również w kontekście pracowniczych planów kapitałowych - wyglądają wyniki dotyczące oszczędzania długoterminowego. 40% badanych zna kilka narzędzi służących odkładaniu pieniędzy na cele emerytalne i, co ważniejsze, planuje ich stosowanie. Wśród osób w wieku 18-34 lat ten odsetek wynosi aż 66%. Z kolei 39% ankietowanych wie, że istnieją możliwości oszczędzania na emeryturę , ale nigdy się nimi nie interesowała" - czytamy w komunikacie.

Z badania wynika także, iż informacje na temat finansów i ekonomii Polacy najchętniej czerpią z mediów (68%) i internetu (66%). Dla połowy ankietowanych to banki i inne instytucje finansowe są ważnym źródłem wiedzy ekonomicznej.

"Jako najbardziej preferowaną formę nauki (68%) podstaw finansów, bankowości czy inwestowania wskazano spotkania bezpośrednie, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji i wykładów. Do ankietowanych przemawiają również poradniki i infografiki (55%), a także filmy edukacyjne oraz platformy e-learningowe (oba po 53%)" - czytamy również.

Z kolei według bankowców, którzy na zlecenie Związku Banków Polskich zostali zapytani w lutym br. o to jak oceniają poziom wiedzy klientów banków, ponad połowa klientów (56%) wykazuje ją na poziomie przeciętnym, a prawie jedna trzecia (27%) na dobrym.

"Co może napawać optymizmem - to, że zdaniem 42% pracowników sektora bankowego podnosi się stopniowo poziom wiedzy finansowej ich klientów. Jeśli chodzi o najtrudniejsze zagadnienia dla klientów banków, to wskazane zostało również cyberbezpieczeństwo (24%), ale na pierwszym miejscu znalazło się inwestowanie (62%)" - wskazano także.