Wyniki Orlenu. Pomogła Energa i otoczenie makro

Zysk netto Orlenu wyniósł w drugim kwartale 2,2 mld zł, co jest historycznie najwyższym wynikiem grupy, a przychody ze sprzedaży wzrosły w skali roku o ponad 70 proc. do 29,4 mld zł. Wzrost przychodów to efekt m. in. niskiej bazy sprzed roku, spowodowanej lockdownem.