Wyniki PGE najlepsze od dwóch lat. Darmowe prawa do CO2 dały półtora miliarda złotych zysku

Giełdowe ceny praw do emisji dwutlenku węgla spadły ostatnio do 26 euro za tonę. To najniższy poziom od trzech miesięcy. Dzięki temu nasza oparta na węglu energetyka nie musi się chwilowo obawiać, że i tak już wielkie koszty jeszcze wzrosną.

Najwięcej problemów z tym ma PGE, który w ubiegłym roku wypuścił do atmosfery 70 mln ton dwutlenku węgla. Enea wyemitowała 23 mln ton, a Tauron, który w nowej strategii zapisane ma odejście od energii węglowej - 15 mln ton.

Za to wszystko trzeba płacić, tj. prawie za wszystko. Raz do roku wpływają darmowe uprawnienia i wtedy jednorazowo liczy się zyski. W tym roku PGE przewidywał, że dostanie prawa na emisję 9 mln ton CO2, w porównaniu do 12 mln w ubiegłym roku. Większość z nich wpłynęła w drugim kwartale. Spółka dostała uprawnienia warte 1,4 mld zł i doliczyła to sobie do zysku.

W rezultacie wynik netto grupy PGE wyniósł aż 1,1 mld zł w porównaniu do 346 mln zł rok temu - wynika z zaprezentowanych przez spółkę wstępnych danych. Giełda zareagowała na te informacje bardzo pozytywnie. Kurs akcji wzrósł w poniedziałek o prawie 4 proc. i jest najwyższy od początku sierpnia.

Wrzesień jest w ogóle dla notowań spółki pomyślny, bo akcje zyskują już łącznie 10 proc. Poniedziałkowy kurs 8,44 zł jest jednak dużo niższy, niż na początku roku - w lutym notowania dochodziły nawet do 12 zł. Ostatni czas był zły przez wzrost ceny praw do emisji CO2, wywołany zmniejszeniem przez Komisję Europejską liczby darmowych uprawnień.

Wracając do zysków, PGE zaprezentowało przy okazji prezentacji wstępnych wyników, dane z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych. I tu niestety nie ma pomyślnych wiadomości. W drugim kwartale jest spadek rok do roku wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) i to o prawie 200 mln zł do 1,4 mld zł.

Co należy podkreślić, PGE coraz więcej zarabia na energetyce odnawialnej. W drugim kwartale EBITDA wyniósł 145 mln zł, czyli 6 proc. łącznych zysków grupy PGE. Dla porównania w drugim kwartale 2018 było 108 mln zł rok zysku.

Uzależnione od emisji CO2 jest przede wszystkim ciepłownictwo PGE. Zysk EBITDA tego segmentu dzięki przyznaniu praw wzrósł o 1600 proc. do 367 mln zł. Energetyka konwencjonalna PGE zarobiła 1,42 mld zł na poziomie EBITDA (+154 proc.)

