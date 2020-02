XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń odbędzie się 16-17 marca

"Welconomy jak co roku rozpocznie Sesja Plenarna. Poprowadzą ją - prof. dr hab. Michał Kleiber z Polskiej Akademii Nauk oraz ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2010-2012. Prelegentami będą m.in. minister rozwoju Jadwiga Emilewicz , minister cyfryzacji Marek Zagórski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Sesja Plenarna będzie punktem wyjścia do dyskusji o roli Kościoła w biznesie i spojrzenie na niego jako gracza gospodarczego. Inspiracją dla tak dobranej tematyki jest setna rocznica urodzin Jana Pawła II " - czytamy w informacji.

Podczas XXVII edycji Welconomy będziemy gościć reprezentantów ze środowiska biznesowego, naukowego i politycznego. W tym roku duży nacisk kładziemy na współpracę firm lokalnych z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Odbędą się specjalne panele, podczas których podjęte zostaną tematy współpracy gospodarczej na rynkach światowych, takich jak Chiny, Kolumbia, Republika Serbska, Bośnia i Hercegowina, Indonezja, Indie, Angola oraz Brazylia. Pojawią się przedstawiciele państw i firm zagranicznych, którzy przybliżą tematykę przedsiębiorczości w swoich regionach, co może być podstawą pod przyszłe współdziałanie w biznesie. Welconomy to bowiem idealne miejsce, by nawiązać kontakty i zbudować podstawy pod przyszłe relacje wśród prowadzących własne interesy. W dobie globalizacji polityka międzynarodowa zyskuje na znaczeniu w sektorze gospodarki. O tym, że współpraca się opłaca, będą przekonywać eksperci. Wśród uczestników Welconomy pojawią się między innymi Ambasador Chin, Kolumbii oraz Bośni i Hercegowiny a także

wicepremier Republiki Serbskiej, podano także.