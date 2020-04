Yareal ma umowę sprzedaży stołecznego biurowca Nowogrodzka Square

"Nowogrodzka Square to wizytówka Yareal, dlatego w budowę tego biurowca włożyliśmy mnóstwo serca i pracy. Przekazujemy Nowogrodzka Square w dobre ręce z przekonaniem, że ten niezwykły budynek zapewni najemcom dogodne warunki pracy, a funduszowi rosnącą wartość portfela. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek można przekonać się, że przyjęte rozwiązania, takie jak uchylne okna, tarasy czy możliwość dowolnego kształtowania przestrzeni biurowej, są koniecznością w realiach ograniczeń wynikających z globalnej pandemii. Ten biurowiec to znakomita inwestycja, z którą już wcześniej swoją przyszłość związali długoterminowymi umowami bardzo solidni najemcy, a teraz robi to fundusz zarządzany przez Amundi Real Estate, czyli europejskiego lidera tego rynku" - powiedział prezes Yareal Polska Eric Dapoigny, cytowany w komunikacie.