Z polskim długiem wydarzyło się coś, czego nie widzieliśmy od 10 lat. Koszty rosną

Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że Polska straciła w oczach zagranicznych inwestorów. W przypadku kursów walut wygląda na to, że najgorsze jest już za nami. Po tym, jak kurs euro skoczył do 5 zł, doszło do uspokojenia i drugi tydzień notowania utrzymują się w okolicach 4,70 zł.