Za kawę już płacimy więcej. Czy w tym roku będzie nas na nią stać?

Na świecie pije się co roku nawet 700 mld filiżanek kawy. Statystyczny Polak spożywa jej w tym czasie średnio 760, czyli 95 litrów. Tak mówią dane Food Research Institute. Nic dziwnego, że ceny kawy też odbijają się na domowych budżetach. Biły rekordy w 2021 r., kiedy to osiągnęły najwyższe poziomy od 10 lat . Analitycy uspokajają jednak, że powtórka tego scenariusza nam nie grozi. Przynajmniej na razie.

- W 2021 r. łagodzenie restrykcji w sektorze hotelarstwa i gastronomii spowodowało wzrost popytu na kawę. W połączeniu z mniejszą produkcją, z uwagi na suszę w Brazylii oraz wyższymi kosztami transportu, skutkowało to wzrostami cen tego produktu na rynku światowym. Od grudnia 2020 r. do lutego 2022 r. indeks cen kawy ICO wzrósł aż o 84 proc. - mówi money.pl Paweł Wyrzykowski, starszy analityk w Banku BNP Paribas. Dodaje, że wysokie ceny kawy na rynkach surowców utrzymywały się do września 2022 r. Ale od tamtej pory obserwowane są spadki notowań.

Ceny kawy w 2023 r. Na spadki trzeba będzie poczekać

- Spadkowi cen kawy sprzyja jej zwiększona podaż ze strony Brazylii, będącej największym światowym producentem i eksporterem kawy. Zgodnie z prognozami amerykańskiego Departamentu Rolnictwa podaż kawy w tym sezonie będzie przewyższać popyt, co pozwoli na odbudowę jej światowych zapasów. Mimo to ukształtują się one poniżej średniej wieloletniej za ostatnie pięć lat, co ogranicza przestrzeń do silniejszego spadku cen - dodaje Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska.