Zaskakujące dane z USA. Bezrobocie mocno spada, ale z małą liczbą nowych miejsc pracy

Amerykańska gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu, choć na rynku pracy jeszcze nie można mówić o powrocie do stanu sprzed pandemii . Teoretycznie nie jest do tego aż tak daleko, choć najnowsze, zaskakujące dane, dość mocno zdezorientowały ekonomistów w ocenie sytuacji za Oceanem.

Po pierwsze, okazało się, że kontynuowany jest spadek bezrobocia w USA. W listopadzie spadło do 4,2 proc. wobec 4,6 proc. odnotowanych w październiku. To już piąty miesiąc z rzędu, gdy wskaźnik spada. A cały pozytywny trend utrzymuje się od kwietnia 2020 roku. To wtedy, w związku z koronakryzysem, bezrobocie skoczyło do poziomu prawie 15 proc.