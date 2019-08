ZBP: 55% bankowców uważa, że pozycja banków nie zmieni się w zw. z PDS2

"Przypominamy, że procedura silnego uwierzytelnienia, czyli minimum dwuelementowe potwierdzanie tożsamości klientów opiera się na zastosowaniu co najmniej dwóch elementów należących do 3 kategorii:

- Kategoria 'wiedza' - to kod (np. PIN), hasło lub inny element, który jest i powinien być znany tylko klientowi - posiadaczowi danego instrumentu płatniczego lub bankowości internetowej,

- Kategoria 'posiadanie' - to element, który dany użytkownik ma w posiadaniu (np. karta plastikowa, telefon z kartą SIM) i który może zostać użyty w trakcie dokonywania płatności lub korzystania z bankowości internetowej,

- Kategoria 'cecha klienta' - to specyficzna dla danego klienta cecha, którą tylko on dysponuje i która go jednoznacznie wyróżnia. Dobrym przykładem jest biometria w postaci np. odcisku palca, tęczówki oka czy układu żył" - czytamy w komunikacie.