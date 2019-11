Złoty może dalej się osłabiać wobec głównych walut w dalszym ciągu dnia

O godzinie 08:30 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,2830 zł, USD/PLN 3,89 zł, a GBP/PLN 4,9990 zł. Wszystkie trzy pary pozostawały na poziomach zbliżonych do tych z dnia wczorajszego, gdy polska waluta wyraźnie się osłabiła, reagując na umocnienie dolara na świecie, nieco gorszy sentyment na rynku, a także na publikację przez Narodowy Bank Polski listopadowego "Raportu o inflacji", który przyniósł cięcie prognoz wzrostu gospodarczego dla Polski.

Dziś rano natomiast dość zauważalnie, bo o 0,9 gr do 3,9245 zł, rósł kurs CHF/PLN. Ruch do góry wspiera pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych i najniższy od miesiąca kurs EUR/CHF. Notowania CHF/PLN, podobnie jak to mam miejsce w przypadku EUR/PLN i USD/PLN, od początku listopada odreagowują swoje silne spadki zainicjowane jeszcze w ostatnich dniach września.