ZM Ropczyce: Nieruchomości nieprodukcyjne mogą być wykorzystane w partnerstwach

"Spółka posiada nieruchomości, które są przeznaczone do sprzedaży lub do alternatywnego wykorzystania w ramach inwestycji z partnerami zewnętrznymi, jeśli uda się wypracować jakiś ciekawy projekt. Na dziś te nieruchomości przynoszą określony dochód dla spółki i przy braku konieczności ich sprzedaży po cenach niższych niż wartość aportu do spółki celowej, nie odczuwamy presji na szybką sprzedaż" - powiedział prezes Józef Siwiec w rozmowie z ISBnews.