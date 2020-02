Zyski domów maklerskich mocno w dół. Klienci trzymają mniej pieniędzy na rachunkach

Zysk netto domów maklerskich wyniósł dokładnie 27,86 mln zł w 2019 roku - wynika z najnowszych wyliczeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). To oznacza ogromny spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy domy maklerskie zarobiły w sumie ponad 165 mln zł.

Co więcej, patrząc tylko na podstawową działalność operacyjną domów maklerskich, to są one nawet na minusie. Strata wyniosła 26 mln zł wobec 167 mln zł zysku rok wcześniej. Wyniki poprawiają więc w inny sposób niż tylko obsługując transakcje klientów.