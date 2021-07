10 tys. zł grzywny. Rząd zaostrza kary za nielegalne wyrzucanie śmieci

Chodzi m.in. o przestępstwa dotyczące nielegalnego przywozu oraz składowania odpadów. Jakie propozycje są na stole? Obecnie za nielegalny wywóz śmieci grozi grzywna do 5 tys. zł. W znowelizowanej ustawie kara będzie opiewać nawet na kwotę 10 tys. zł.

- Proceder został przerwany. Część z tych transportów będzie odesłana na koszt strony niemieckiej do RFN - tłumaczył Ozdoba. Odpady były związane z niemiecką firmą, która nielegalnie przesyłała je do Polski. Miały to być m.in. odpady z gruzu ceglanego i betonowego, a także elementy porozbiórkowe.