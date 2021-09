10 uczniów na nauczyciela. Polska ma jeden z najniższych wyników w UE

dcfv 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mamy 700 tys nauczycieli ! To jest kuriozum... Z nudów już nie wiedza co robić, wymyślane są bzdurne przedmioty byle tylko kazdemu zapewnić godziny.. liczba nauczycieli jest taka sama jak podczas wielkiego wyżu demograficznego kiedy to mieliśmy 2x tyle uczniów