100 obwodnic za 28 mld zł. Minister ogłasza program budowy

- Szacunkowa wartość programu została wstępnie określona na 28 mld zł - powiedział, cytowany przez PAP, Adamczyk. Jak dodał, wartość całego programu jest szacunkowa, gdyż w przypadku 43 obwodnic przygotowano już wstępne warianty ich przebiegu, ale nie są one jeszcze znane "co do kilometra".

Adamczyk powiedział, też że kolejnym krokiem w realizacji programu stu obwodnic będzie jego przedstawienie na forum Rady Ministrów, która musi go zaakceptować. - Chciałbym, żeby stało się to jak najszybciej, ale myślę, że realnym terminem akceptacji programu jest sierpień - zaznaczył.

Dodał, że kolejnym kryterium wziętym pod uwagę przez resort przy przygotowywaniu programu jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. - Będziemy budowali obwodnice w tych miejscach, w których dochodziło do największej liczby wypadków. Chcemy objąć tym programem drogi krajowe, by budować bezpieczną sieć dróg krajowych po to, by w Polsce wzrastało bezpieczeństwo na drogach krajowych - podkreślił Weber.