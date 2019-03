"13. emerytura". Kogo świadczenie będzie obejmowało, w jakiej kwocie i kiedy wypłata środków?

"13. emerytura". Kogo świadczenie będzie obejmowało i w jakiej kwocie?

- Nasi seniorzy, nasi emeryci, nasze mamy, babcie, dziadkowie i ojcowie są powiernikami naszej tradycji, oni przekazali nam całą wiedzę, to jest też miłość, którą nas obdarowali - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki . - Dzisiaj chcemy w ramach możliwości, na które państwo stać, przekazać też emerytom pewne dodatkowe środki - dodał, cytowany przez PAP.

"13. emerytura" wyniesie tyle, co minimalna emerytura w 2019 r., czyli 1100 zł brutto - 888,25 zł "na rękę". Jak poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska osób uprawnionych do otrzymania świadczenia będzie niemalże 10 mln.

"13. emerytura". Kiedy wypłata świadczeń?

- W związku z tym, że 1 maja mamy święto, część z tych osób może otrzymać to świadczenie w ostatnich dniach kwietnia. Ale będą również te świadczenia, które będą wypłacone na początku czerwca. Dotyczy to np. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, bo wtedy one są wypłacane, czy jeżeli są wypłacane kwartalnie, to na początku lipca - wyjaśniła Rafalska, cytowana przez PAP.