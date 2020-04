13. emerytury. Marlena Maląg: do końca kwietnia wypłacimy 12 mld złotych

Minister pracy, rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że na 13. emerytury będzie przeznaczone w tym roku 12 mld złotych, które trafi do 10. mln seniorów. - Już ok. 8 mld złotych trafiło do emerytów. Pozostałe środki do końca miesiąca zostaną wypłacone - wytłumaczyła minister.

