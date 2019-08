15 milionów papierosów z Chin. Próba wielkiego przemytu się nie powiodła

Rewizję kontenera zawierającego oficjalnie akcesoria kuchenne przeprowadzono na początku lipca br. Podejrzany ładunek przypłynął do portu w Gdańsku z Chin i trafić miał do jednej z ukraińskich firm. Kontener wytypowano do kontroli na podstawie analizy ryzyka, a następnie skierowano go do szczegółowej kontroli.