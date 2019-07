Mniej nielegalnych papierosów. Czarny rynek skurczył się o połowę

Wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak powołuje się na najnowsze badanie Instytutu Almares (z danych instytutu korzysta Komisje Europejska). Wynika z niego, że na koniec 2018 r. szara strefa nielegalnych papierosów w Polsce stanowiła 11,3 proc., a w 2016 r. było to blisko 20 proc.

- To rzeczywiście ogromny skok jakościowy. To pokazuje, że naprawdę osiągnęliśmy historyczny sukces. To dane niezależnego instytutu niezwiązanego z jakąkolwiek agendą rządową, który pracuje na rzecz branży tytoniowej, która nie jest zainteresowana zaniżaniem szarej strefy - stwierdził minister Walczak, cytowany przez PAP.