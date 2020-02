2 mld złotych dla mediów publicznych. Senacka komisja kultury mówi "nie"

Senacka komisja rekomenduje Senatowi odrzucenie ustawy, która zakłada wsparcie finansowe TVP i Polskiego Radia w wysokości do 1,95 mld złotych. Zdaniem jej członków rekompensata mizernych wpływów z abonamentu może stanowić pomoc publiczną. W ich ocenie kłóciłoby się to z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zakłada, że o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy publicznej należy informować wcześniej Komisję Europejską .

Na inny problem wskazał natomiast szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Podkreślił on, że ponad 4,5 mln Polaków nie zarejestrowało swoich odbiorników. Przypomniał również, że w 2018 roku opłatę abonamentową uiściło mniej niż milion osób (ok. 31 proc. zarejestrowanych i zobowiązanych).

Media publiczne. Szef Rady Mediów Narodowych proponuje, by dostawały ok. 3 mld zł rocznie z budżetu

Na posiedzeniu komisji obecny był również prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski . Wskazał on, że budżet Telewizyjnej Agencji Informacyjnej której podlegają programy informacyjne TVP i TVP Info, wynosi ok. 140 mln złotych.

Senatorom nie podobała się też jednoczesna nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada uszczuplenie zarządu TVP i PR do maksymalnie trzech osób - wskazują Wirtualnemedia.pl. Biuro legislacyjne Senatu podkreśla, że narusza to zasady techniki prawodawczej, ponieważ jednocześnie przyjęto nowelizacje kilku ustaw.

Senacka komisja kultury miała też wątpliwości co do zapisu, który przewiduje, że procedowania ustawa miałaby wejść w życie w chwili jej ogłoszenia, co naruszyłoby zasadę vacatio legis. Członkowie podkreślili, że zgodnie z przepisami w czasie krótszym niż 14 dni od ogłoszenia w życie mogą wchodzić jedynie takie zmiany prawne, których wymaga ważny interes państwa.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, choć ponad 96 proc. Polaków ma w domu telewizor, to ponad połowa nie zarejestrowała odbiorników, co jest podstawą do naliczenia abonamentu. Z kolei z tych, którzy zarejestrowali, kolejna połowa jest ustawowo zwolniona z obowiązku płacenia. Efekt? "Wśród zarejestrowanych i zobowiązanych do zapłaty (2,9 mln gospodarstw domowych) na koniec 2018 r. opłaty uregulowało jedynie ok. 31 proc. z nich. Na szacowane 14,5 mln gospodarstw domowych w Polsce terminowo opłaty uregulowało niespełna 1 mln" - czytamy w uzasadnieniu ustawy.