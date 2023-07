30 tys. zł kary za ujawnienie tajemnicy partii. Oto standardy Polski 2050. "Gorzej niż u Leppera"

O sprawie poinformował portal tvn24.pl, który dotarł do prywatnych wiadomości rozsyłanych działaczom partii, jak i do umów o zachowaniu poufności, które owi działacze otrzymują. E-maile , jak i dokumenty, dotyczą klauzul zachowania poufności.

30 tys. zł kary za ujawnienie tajemnic

Jak czytamy, w listopadzie 2022 r. szefowa biura partii rozesłała do członków lokalnych władz ugrupowania ponaglenia o konieczności podpisania umów o zachowaniu poufności. "Temat pilny, na tzw. wczoraj !!" – napisała autorka (pisownia oryginalna za tvn24.pl).

Dziennikarz portalu dotarł do trzech umów rozesłanych do działaczy. Znalazł w nich zapis o karze za naruszenie obowiązku zachowania poufności karany kwotami: 10, 30, a nawet 100 tys. zł.

Co istotne, zdanie legitymacji partyjnej nie zwalnia byłego jej członka z dochowania tajemnicy. Umowa bowiem przewiduje, że ograniczenia związane z wykorzystywaniem informacji mają "obowiązywać przez czas nieograniczony" .

"Gorzej niż u Andrzeja Leppera"

Jedna z byłych działaczek partii w rozmowie z tvn24.pl przyznała, że tego typu umowy w Polsce 2050 były "rozwiązaniem systemowym". Porównała je do weksli, które musieli podpisywać posłowie Samoobrony.

Zapytany przez dziennikarza o tę kwestię Szymon Hołownia tłumaczy, że to dodatkowe zabezpieczenie organizacji przed "próbami inwigilacji ze strony dużo silniejszej konkurencji". Następnie odesłał rozmówcę do skarbnika partii Jacka Kozłowskiego, który nadzoruje dział prawny.

Podpisać muszą wszyscy członkowie władz partii

Skarbnik z kolei wyjaśnił, że tego typu umowy dotyczą wszystkich osób, które mają do czynienia z danymi poufnymi, w tym przede wszystkim osobowymi. Wymienił członków zarządu krajowego, a także zarządów regionów i kół.

Na uwagę o tym, że dziennikarz widział umowę z karą na 100 tys. zł, skarbnik odpowiedział, że nawet jeśli był taki pomysł, to on upadł. Zapewnił, że nikt nie ma wpisanej takiej kary do umowy. Kara też dotychczas nie była od nikogo wyegzekwowana.