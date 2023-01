4 najrzadsze typy pracowników. "Przewyższają wszystkich innych"

O tym, czy dana firma odniesie sukces, czy porażkę, decydują osoby w niej zatrudnione. Każda z nich ma jednak inny charakter, dlatego istotny jest dobór pracowników wzajemnie się napędzających.

Niektóre typy osobowości trafiają się niezwykle rzadko. Z perspektywy pracodawcy pracownicy nimi obdarzeni są szczególnie pożądani. Dlatego też, jeżeli szef zapewni im sprzyjające warunki pracy, to może znacząco zwiększyć szanse swojego przedsiębiorstwa na końcowy sukces. Zapewnia o tym Catherine Kaputa, ekspertka w zakresie rozwoju kariery i budowania marki, w swoim artykule opublikowanym na stronie internetowej CNBC.

Opierając się na swoim 40-letnim doświadczeniu, przedstawiam najrzadsze typy pracowników, którzy po prostu przewyższają wszystkich innych - napisała.

Specjalistka wskazała osiem najrzadziej spotykanych typów pracowników. Wybraliśmy cztery z nich.

1. Innowator

Kiedy wszyscy załamują ręce nad danym problemem, innowator zakasuje rękawy. Kryzys lub jakieś gruntowne zmiany to dla niego najlepszy czas w pracy. To właśnie wtedy może on pokazać pełnię kreatywności, która w nim drzemie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Ile zarabiają polskie przedsiębiorczynie? "Co siódma ma przychody na poziomie 20 tys. zł i wyżej"

Im bardziej skomplikowany problem, z którym mierzy się firma, tym większą wzbudza ekscytację u innowatora. Chociaż często zdarza mu się zmieniać zdanie, to zazwyczaj ma to związek nie tyle z niepewnością, ile z ciągłym poszukiwaniem jak najlepszego rozwiązania.

W trakcie spotkań pracowników z zarządem często słyszy się, że trzeba myśleć nieszablonowo, poza schematami. Innowator naprawdę to robi, bo ma to we krwi. Poznać go można po tym, że jako pierwszy spyta: "a może spróbowalibyśmy zrobić to w inny sposób?".

2. Indywidualista

Indywidualistę też cechuje nieszablonowość, choć inaczej rozumiana. Pracownicy z takim typem osobowości są na tyle pewni siebie, że nie podążają wytyczonymi ścieżkami i są zawsze na kontrze do tradycyjnych schematów i sposobów zarządzania.

Tym samym indywidualista zadowala się pozycją outsidera, a jednocześnie jest samowystarczalny. Kombinacja tych dwóch czynników zapewnia mu niezależność i pozwala wymyślać rozwiązania wręcz sprzeczne z ogólnie przyjętą przez zarząd linią firmy. Nie zamyka się on w dogmatach narzuconych z góry, co może się okazać kluczowe w czasie kryzysu.

Charakter indywidualisty może okazać się trudny do zniesienia. Jego pewność siebie sprawia, że otoczenie odbiera go jako agresywnego, egocentrycznego i niezgodnego czy wręcz swarliwego. Jednocześnie jest jednak przy tym ekstrawertyczny, żywiołowy i spontaniczny. Co istotne, pozycjonowanie się przez niego na uboczu sprawia, że często zyskuje poklask wśród grupy pracowników, którzy chcieliby być tacy, jak on.

3. Inżynier

Każdy, kto poznał osobę z tytułem inżyniera, wie, że zdarza im się np. rozmontować przedmioty, by sprawdzić, jak są zbudowane, i czy można je usprawnić. Tym samym cechuje się pracownik o typie osobowości inżyniera, z tą różnicą, że jemu zdarza się manipulować nie tylko przedmiotami, ale także pomysłami lub procesami.

Catherine Kaputa podkreśla, że żaden inny pracownik nie jest tak metodyczny i zorientowany na proces jak właśnie inżynier. Problemy rozwiązuje systemowo, wykonując krok po kroku zaplanowane wcześniej procedury.

Inżynier jest typem introwertyka i samotnika. Raczej będzie unikać imprez pracowniczych, co nie oznacza, że nie jest w stanie zbudować trwałej relacji z resztą zespołu. Współpracownicy widzą w nim osobę skrupulatną, skupiającą się na szczegółach, lecz zarazem kreatywną.

4. Marketer

Marketer jest wprost urodzonym sprzedawcą. Doskonale rozumie klientów i potrafi dotrzeć do nich z własnym przekazem. To dzięki temu, że umie się postawić na ich miejscu, więc rozumie, czego oni naprawdę potrzebują.

Klient ma z kolei zaufanie, że człowiek z takim typem osobowości ma zawsze na uwadze ich interes. Marketerzy zresztą dążą do jak najlepszego poznania swoich odbiorców, by potem móc im zaoferować najkorzystniejsze dla obu stron rozwiązanie.

Pracownik z takim typem osobowości obdarzony jest ogromnymi pokładami empatii. Jest bardzo dobrym słuchaczem, w opowieściach wyłapuje szczegóły, a zarazem jest troskliwy w relacjach z klientami.

Kim jest Catherine Kaputa?

Catherine Kaputa jest ekspertką w zakresie kariery i budowania marki. Założyła firmę SelfBrand i napisała książkę "The New Brand You: How to Wow in the New World of Work". Prowadziła prezentacje i warsztaty w największych firmach, takich jak: Google, Microsoft i PepsiCo.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami ekonomicznymi i biznesowymi, skorzystaj z naszego Chatbota, klikając tutaj.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

praca pracownicy pracownik

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.