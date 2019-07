500+ dla niepełnosprawnych. Tak naprawdę mogą liczyć na maksymalnie 500 zł

Nie 500 plus, a do 500 zł. Tak formalnie wygląda projekt ustawy o 500+ dla osób niepełnosprawnych, który oficjalnie nazywa się projektem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Na rządowych stronach pojawił się szczegółowy opis projektu. Wynika z niego, że świadczenie dla niepełnosprawnych może być niższe niż 500 zł miesięcznie - tak, by łączna kwota pobieranych świadczeń nie przekraczała 1600 zł.

"Celem projektowanej ustawy jest poprawa, zdiagnozowanej przez Prezesa Rady Ministrów, sytuacji dochodowej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które są uprawnione do świadczeń z różnych systemów wchodzących w skład szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego oraz posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (w tym pracy w gospodarstwie rolnym, czy służby) oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji" - czytamy w opisie projektu ustawy.

Jak dodano w tym dokumencie: "Proponuje się, by świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługiwało w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł".

Obejrzyj: Sasin o 500+ dla niepełnosprawnych. Wicepremier zdradza datę

Projekt ustawy

W projekcie znalazły się jeszcze dwie istotne informacje. Jedna określa, kiedy świadczenie dla niepełnosprawnych nie będzie przysługiwało. Wydarzy się tak m.in. w przypadku wzrostu wysokości świadczenia powyżej kwoty 1600 zł lub utraty orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji .

Jest też dobra informacja. "Zgodnie z projektem świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne, będzie wolne od egzekucji i potrąceń, jak również nie będzie uwzględniane w dochodzie osób i ich rodzin przy ustaleniu prawa do niektórych świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie innych ustaw" - czytamy.

Premier obiecał

Zgodnie z obietnicą premiera Mateusza Morawieckiego, 500+ dla niepełnosprawnych ma wejść w życie jeszcze przed jesiennymi wyobrami, a te muszą odbyć się między 12 października a 12 listopada. Dlatego rządzącym zostało niewiele czasu - ustawa musi przejść przez parlament i trafić do podpisu na biurko prezydenta. Projekt zakłada jednak, że ustawa wejdzie w życie 1 września.

Z kolei sama obietnica z ust premiera padła jeszcze w maju, tuż przed eurowyborami. - Polska jest sercem Europy, PiS chce być sercem Polski. Można uprawiać politykę z sercem. Mamy fundusz solidarnościowy. Chcemy przeznaczyć te środki na comiesięczny stały dodatek dla osób z niepełnosprawnością i niemożnością prowadzenia życia samodzielnie. Będzie to najprawdopodobniej 500 złotych - mówił Mateusz Morawiecki.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące