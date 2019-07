500 plus dla osób z niepełnosprawnościami. PiS chce cofnąć korzystne zmiany

W ubiegły piątek ustawę o świadczeniu dla osób z niepełnosprawnościami przegłosowano razem z poprawką klubu PO-KO, która zakłada, że do dochodu uprawniającego do poboru 500 zł, nie będą wliczane emerytury oraz renty rodzinne i z tytułu niezdolności do pracy. W rządowym projekcie te ograniczenia były.