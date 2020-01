Afera mobbingowa w Połańcu. PIP składa doniesienie do prokuratury

Ci, którzy zdecydowali się z nami rozmawiać, opowiadają o nękaniu telefonami, krzykach i agresji. W firmie miało też dochodzić do wielokrotnego łamania praw pracowników, m.in. przez brak odpowiedniego rozliczania nadgodzin.

- Mnie dyrektor W. zwalniał 4 razy - opowiada były pracownik zakładu, który skontaktował się z nami po publikacji reportażu. - W końcu, gdy sam złożyłem wypowiedzenie, nie chciał go zaakceptować. Powiedział, że wypowiedzenie będzie na warunkach prezesa. Jakich? Nie wiadomo, bo nikt nie chciał mi pokazać dokumentów, dopóki ich nie podpiszę.

"Czyny noszące znamiona mobbingu"

Firma ER-EA zajmuje się naprawą i konserwacją urządzeń w elektrowni Połaniec. Kontrola PIP trwała od października do stycznia. Początkowo miała się skończyć na początku grudnia, ale materiału było tak dużo, że termin kilkakrotnie przekładano

W rozmowie z nami prezes ER-EA stwierdził, że w firmie żadnego mobbingu nie było, a dyrektor posądzany o nękanie pracowników to "doskonały manager".

Był w pracy, ale nie pracował

- To było uznaniowe, nie było nigdzie żadnego oficjalnego taryfikatora - opowiada nam jeden z pracowników ER-EA. - Ale wszyscy brali, bo jak się ktoś na nadgodziny nie zgadzał, to było źle widziane.

Te same dane przeanalizowała Państwowa Inspekcja Pracy.

W rozmowie z nami dyrektor zakładu, Zdzisław Wojtycha, jednoznacznie zaprzeczył, by pracownicy wyrabiali nieoficjalne nadgodziny. Pytany o to, skąd Przemek wziął się w pracy w godzinach, które teoretycznie miał wolne, odpowiedział, że nie wie. A to, że przebywał na terenie zakładu, nie oznacza, że był w pracy.