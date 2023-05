Afera w NCBiR uderzyła w nich rykoszetem. "To nie my popełniliśmy błąd"

W nagłośnionym programie "Szybka ścieżka" NCBiR-u udział wzięły też firmy niezwiązane z politykami. W wyniku kontroli resortu funduszy także i one tracą granty i dofinansowania. – To nie my popełniliśmy jakiś błąd, ale ktoś, kto nasz wniosek oceniał – stwierdził przedstawiciel jednej z nich.