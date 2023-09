Niemieckie media ujawniają: KE już nie czeka na Polskę. Ostry list ws. afery wizowej

zax przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Indeks Percepcji Korupcji (CPI) za 2022 rok wyniósł w Polsce 55 pkt. Sytuuje nas to na 45. miejscu na 180 krajów na całym świecie. W grupie państw Europy Zachodniej/Unii Europejskiej (klasyfikacja Transparency International) uplasowaliśmy się na 23. pozycji. Korupcja w Polsce wzrosła w ostatnich latach. W stosunku do 2015 roku wynik pogorszył się o 8 pkt. Tylko w trzech krajach UE indeks spadł bardziej. To Cypr, Malta i Węgry, które należą do najbardziej skorumpowanego kraju w UE. Warto zaznaczyć, że rosnąca skala korupcji jest trendem europejskim i globalnym. Dania jest najmniej skorumpowanym krajem na świecie. Indeks Percepcji Korupcji wynosi 90 pkt. Na 2. miejscu w Europie uplasowała się Finlandia z poziomem indeksu wynoszącym 87 pkt, na 3. pozycji Norwegia (84 pkt), a na 4. pozycji Szwecja (83 pkt). Indeks Percepcji Korupcji w 2022 roku wyniósł w Polsce 55 pkt, co plasuje nas na 45. miejscu na świecie i 23. w regionie krajów Europy Zachodniej/UE. Od 2015 roku poziom indeksu spadł aż o 8 pkt. Największa wylęgarnia korupcji spośród krajów UE występuje na Węgrzech, gdzie indeks jest na poziomie 42 pkt./ cyt.Obserwator Gospodarczy/