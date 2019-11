Akcyza w górę o 10 procent. Wiceszefowa Lewicy popiera pomysł PiS

Błyskawicznie zareagowała główna partia opozycyjna, wypominając rządowi, że najpierw sięga do kieszeni Polaków, by później udawać, że im coś daje. Nie ma jednak w tym temacie jednomyślności. W niedzielę wiceszefowa Lewicy w rozmowie z Radiem Zet przyznała, że popiera podwyżkę akcyzy.

- Oczywiście wiadomo, dlaczego rządzący zgłaszają takie projekty ustaw, a nie inne, że chodzi o zasypywanie dziury budżetowej. Ale po pierwsze: są dobre i złe sposoby zasypywania dziur budżetowych i akurat w tym przypadku uważam, że podnoszenie akcyzy jest w porządku. Zwracamy uwagę również na to, że oczywiście to PiS decyduje, jak budżet jest kształtowany, ale nie zmienia to faktu, że to jest budżet państwa, więc budżet nas wszystkich, i chcemy być odpowiedzialni za ten budżet - podkreśliła wiceszefowa Lewicy.