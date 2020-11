gospodarka oprac. MondayNews 1 godzinę temu

Analizy nie pozostawiają złudzeń: Jabłek w promocjach jest coraz mniej. Za to bananów przybywa

Od stycznia do października br. banany miały o 4 proc. niższą średnią cenę niż w analogicznym okresie ub.r. Do tego zaliczyły wzrost liczby promocji o blisko 9 proc.. Natomiast jabłka zdrożały o ponad 46 proc., ale akcji rabatowych było o 27,5 proc. mniej. Jednak i tak w tym roku były aż 67 proc. częściej promowane niż banany. Natomiast ilość promocji bananów w tym samym roku w porównaniu do jabłek była mniejsza o przeszło 40 proc. Tak wykazała analiza ponad 2 tys. akcji rabatowych, przeprowadzona przez Hiper-Com Poland i Grupę BLIX.

