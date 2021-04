Andrzej Duda na szczycie klimatycznym. Polska ogląda się na UE ws. neutralności klimatycznej

Na pytanie, czy prezydent zadeklaruje, że Polska osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 roku, odpowiadał także w radiu Zet szef BBN Paweł Soloch. Podkreślił, że padnie deklaracja, iż "zgadzamy się co do kierunku". - Natomiast chcielibyśmy uzgodnić warunki doprowadzenia do tej sytuacji, do celów - zastrzegł.