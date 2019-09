Andrzej Duda: "Polska nie może być państwem taniej siły roboczej"

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że uda się wypłacić zapowiadaną trzynastą emeryturę oraz podnieść płacę minimalną. Zwrócił się także do rolników. Powiedział, że dzięki nim Polska ma zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe – informuje RMF FM.

- Pod tym względem jesteśmy absolutnie samowystarczalni. To jest efekt trudu polskiego rolnika - zaznaczył.

Prezydent zwrócił się także do rolników. Powiedział, że Polska musi dążyć do tego, by dopłaty dla rolników nie były niższe niż średnia unijna.