Aplikacje pomagające przy pandemii. Europosłowie mają wątpliwości

Europosłowie mają mnóstwo pytań i wątpliwości w kwestii aplikacji śledzących obywateli, a mających pomóc w walce z koronawirusem - czytamy w "Wyborczej". Europejskim pionierem była tu Belgia, ale pod koniec kwietnia rząd nagle ogłosił, że póki co rezygnuje z rozwijania tej aplikacji. W dużym stopniu zdecydowały obawy o ochronę prywatności, które - wedle rządowych przewidywań - zniechęcałyby Belgów do instalowania aplikacji.

W czwartkowy wieczór aplikacje śledzące były tematem obrad europarlamentarnej komisji LIBE ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. - To technologia bardzo innowacyjna, której skuteczności jeszcze nie można było dowieść. Ale w walce z pandemią powinniśmy sięgać po to, co może nam pomóc - przekonywał europejski inspektor danych osobowych Wojciech Wiewiórowski.

Jak czytamy w "Wyborczej", zadaniem aplikacji śledzących jest rejestrowanie spotkań z innymi telefonami (zwykle wyłapywanymi przez Bluetooth). Jeśli u użytkownika jednego z nich zostaje zdiagnozowane zakażenie i jeśli ten fakt zostanie wprowadzony do systemu, informacja o takim kontakcie zakaźnym (przy zachowaniu jego anonimowości) jest rozsyłana do urządzeń, które wcześniej spotkały się z jego telefonem. Dla ich użytkowników to sygnał, by zacząć samoizolację i przetestować się na koronawirusa.