Arabia Saudyjska wstrzymała dostawę polskich jabłek. Pod pretekstem badań

Zapytaliśmy o tę sytuację ambasadę Arabii Saudyjskiej w Warszawie. – Nie mamy żadnych informacji, żadnych nowych wytycznych. Zwykle nowe wytyczne przychodzą notą dyplomatyczną, tak jak np. w przypadku handlu mięsem. Powiadomienie to przekazujemy do ministerstwa rolnictwa a ministerstwo informuje dostawców. Teraz nie było takich wytycznych – poinformowała Ilona Grzesik z ambasady.

Przedłużony termin badań

Według nieoficjalnych informacji naszej rozmówczyni, nadejście wyników badań jest przewidziane na ok. 12-14 dni. Nie udało się jednak tego potwierdzić u przedstawicieli saudyjskiej administracji, a wskazany wcześniej termin przekazali klienci firmy. – W Polsce też wykonujemy takie badania przed wysyłką i to jest kwestia jednego dnia – oceniła Nojszewska.

A czas ma tutaj duże znaczenie, ponieważ eksportowanymi produktami są owoce, a więc artykuł nie mający zbyt długiego terminu przydatności. – Są to owoce czy warzywa i wiadomo, że są to towary łatwo psujące się i nie mogą długo wytrzymać, mimo tego że są one trzymane w temperaturze kontrolowanej – dodała menedżer. Teraz jej firma wysłała do Arabii Saudyjskiej pomidory. I boi się, że spotka je taki sam los.