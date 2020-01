Awaria kas fiskalnych Novitus. Urząd miar uspokaja przedsiębiorców

O awarii informowaliśmy w zeszłym tygodniu . Otóż po Nowym Roku przestały poprawnie działać drukarki fiskalne Delio firmy Novitus. Nie były w stanie ustawić daty z rokiem 2020. Przez to kasy musiały trafić z powrotem do producenta, a niejedna firma poszła na przymusowy urlop.

Efekt? Zamknięte sklepy, restauracje, problemy w kinach. Sama firma Novitus szacuje, że trzeba wymienić około 5 tys. urządzeń. Każde z nich musi naprawić producent, a to potrwa. Choć firma Novitus zagwarantowała, że pokryje koszty przesłania do jej siedziby wszystkich wadliwych sprzętów.

Ale to dopiero początek problemu. Jak bowiem zauważył w rozmowie z money.pl ekspert Warsaw Enterprise Institute Kamil Rybikowski, taka ingerencja producenta może naruszyć proces homologacji kas. A to oznaczałoby, że homologację trzeba powtórzyć. W tym czasie kasy nadal by nie pracowały, a straty sprzedawców powiększałyby się z każdym dniem o kolejne tysiące złotych.