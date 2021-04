Balcerowicz chwali program PiS. W swoim stylu. "Odbiega in plus od morza propagandy"

Istnieje dobry, gospodarczy program PiS? - Po pierwsze, żeby coś pochwalić, to to coś musi być lepsze od alternatywnego wydawania pieniędzy. Zastanawiałem się, co z przedsięwzięć PiS jest relatywnie lepsze, chociaż niekoniecznie bardzo dobre. Wydaje mi się, że początek programu mieszkaniowego, który polegał na tym, że będzie jakieś zaangażowanie sektora prywatnego, że będą mniejsze rygory. To odbiegało in plus od tego całego morza kiepskiej propagandy PiS - powiedział w programie "Newsroom" prof. Leszek Balcerowicz, ekonomista, były wicepremier i minister finansów. - W jakiejś mierze to zrealizowano. Sam kierunek, aby zwiększyć w Polsce liczbę mieszkań na wynajem jest ważny - dodał.