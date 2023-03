Bałtyk zmieni się nie do poznania. Koszty będą olbrzymie, ale nie mamy wyjścia

Zgodnie ze scenariuszem nakreślonym w strategii Polityka Energetyczna Polski 2040 (w skrócie PEP2040) ponad połowa mocy zainstalowanej w kraju ma pochodzić ze źródeł zeroemisyjnych. Wojna Putina w Ukrainie utrudniła dostęp do konwencjonalnych surowców energetycznych, zwiększając tym samym presję na transformację energetyczną w kierunku OZE.

Nowa gałąź przemysłu wokół OZE

W ciągu najbliższych dekad na gruncie transformacji energetycznej na północy Polski wyrośnie nowa gałąź przemysłu. Obecnie przemysł skoncentrowany jest na południu kraju wokół energetyki konwencjonalnej. Migracje za pracą to kwestia czasu.

O ile na papierze wizja rozwoju kluczowego sektora gospodarki wygląda obiecująco, o tyle w rzeczywistości sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Inwestycje przewidziane w PEP2040 mają kosztować 1,6 bln zł, czyli mniej więcej tyle, co trzy roczne budżety państwa. Szacunki przez to, że powstały w latach 2020-21, nie uwzględniają wysokiej inflacji. Ponadto 20 mld zł z tej kwoty to wydatki przewidziane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który stoi pod znakiem zapytania.