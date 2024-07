Bank Rosji drastycznie podnosi stopy procentowe. Gospodarka napędzana wojną zbyt rozgrzana

Rosja podniosła stopy procentowe i to w bardzo wyraźny sposób - z 16 do 18 proc. Jak zauważa w swoim komentarzu Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl, " ostry ruch był oczekiwany po czerwcowym posiedzeniu , na którym powstrzymano się od dodatkowego zacieśniania polityki pieniężnej, sugerując, że może ono stać się nieuniknione w przypadku pojawienia się kolejnych oznak wymykania się inflacji spod kontroli".

Analityk podkreśla, że "rosyjskie władze monetarne są zmuszone do utrzymywania restrykcyjnego nastawienia przez przegrzewającą się wojenną gospodarkę i konsekwencje lawinowego wzrostu wydatków budżetowych". Sawicki dodaje jednak, że "mimo to dzisiejsza, pierwsza w tym roku, podwyżka pozostanie najpewniej jednorazowym dostosowaniem i nie zamieni się w całą serię zmian kosztu pieniądza".

Inflacja w Rosji wymyka się spod kontroli

Według Sawickiego inflacja w Rosji w czerwcu przyśpieszyła szósty raz z rzędu. Analityk Cinkciarz.pl pisze, że "dynamika CPI wzrosła do 8,6 proc. r/r, ponad dwukrotnie przekraczając cel inflacyjny". Ekspert zwraca uwagę na główną przyczynę tego stanu rzeczy. "Ogromne wydatki wojenne na poziomie ok. 7 proc. PKB doprowadziły do powstania potężnych makroekonomicznych nierównowag, które z każdym kolejnym miesiącem objawiają się coraz mocniej".