Barometr Nastrojów Konsumenckich w dół. Jesteśmy mniej chętni na zakupy

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Istotnie spadły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - spadek o 6,6 pkt., z poziomu -7,5 do -14,1. Z nieco większym optymizmem patrzymy przed siebie, bo oceny przyszłej sytuacji finansowej były lepsze niż poprzednio i wskaźnik zaliczył wzrost o 3,1 pkt., z poziomu -8,3 do -5,2.

Istotnie spadła nasza skłonność do zakupów. W sierpniu obrazujący to wskaźnik był na minimalnym plusie (0,8 pkt.). We wrześniu spadł o 7,7 pkt. do prawie -7 pkt.