Będzie jedna umowa o pracę? Sprawdzamy, co z głośną zapowiedzią PiS

Jednolity kontrakt o pracę

Jedna umowa zamiast wszystkich?

– W praktyce chyba w żadnym państwie nie został implementowany jednolity kontrakt, który nie dopuszczałby innych form zatrudniania pracowników. Obecnie umowy o dzieło, choć nieoskładkowane, zgłaszane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co de facto oznacza możliwość kontroli tego, czy nie są one nadużywane. Dane dotyczące skali wykorzystywania tych umów nie wskazują na to, aby były one w jakimś szerokim zakresie nadużywane. Z tego powodu, a także z powodu braku deklaracji w tej kwestii w ramach KPO, wydaje się, że mogłyby one funkcjonować równolegle do zmodyfikowanego kontraktu o pracę – komentuje w rozmowie z money.pl Paula Kukołowicz, zastępca kierownika zespołu strategii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.