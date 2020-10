Będzie lockdown w Polsce? Gowin zwraca się do Rady Dialogu Społecznego

jwjk 46 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

"Robimy wszystko by tego uniknąć" jak słyszę takie wypowiedzi to robi mi się niedobrze. Panie Gowin dobry gospodarz, zawsze, a szczególnie gdy ma się dobrze myśli o złym czasie. Pamięta wtedy, że mogą przyjść złe dni i odkłada na "czarną godzinę". Wasza koalicja od 2015 roku rozdaje pieniądze na lewo na prawo mając tylko jeden cel, żeby być jak najdłużej przy władzy! Jak przygotowaliście Polaków na powrót pandemii wszyscy widzą! Ludzie w karetkach pogotowia czekają na śmierć bo nie ma dla nich miejsca w szpitalach. Wydaliście wielkie pieniądze na maseczki, respiratory kupując je od szemranych firm! I do tego decyzja TK w sprawie aborcji w tym czasie tak trudnym dla Polek i Polski! Honorowy człowiek podałby się do dymisji ale wy nie macie honoru i klasy chcecie tylko rządzić!!