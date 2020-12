Bezrobocie w Polsce wzrosło minimalnie. Ciągle to drugi najlepszy wynik w UE

Dla porównania, średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 1 pkt. proc. Wyniosła w październiku 7,6 proc., a to oznacza ponad dwukrotnie większe bezrobocie niż w Polsce.

Zostawią w Polsce miliard dolarów. "Potwierdzamy. Budowy trwają"

Co więcej, tylko jeden kraj może się pochwalić lepszymi statystykami niż my. To Czechy. Tam bezrobocie jest na poziomie niecałych 3 proc.