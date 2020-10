Bezrobocie we wrześniu. GUS podał najnowsze dane

Ile osób bezrobotnych jest zarejestrowanych w urzędach pracy? Już w maju liczba ta przekroczyła okrągły milion. Na koniec września było to dokładnie 1mln 23,7 tys. osób.

To o 4,3 tys. mniej niż w sierpniu i aż o 172,5 tys. więcej w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 6,1 proc., czyli utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca, natomiast w skali roku wzrosła o 1 pkt. proc. Przypomnijmy, że stopa bezrobocia to stosunek liczby osób bez pracy do liczby ludności aktywnej zawodowo.